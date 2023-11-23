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Сегодня, 08:39

«Вегас» в овертайме обыграл «Даллас»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Вегас» в гостях обыграл «Даллас» — 1:2 (ОТ).

В составе «Вегаса» забили Майкл Амадио и Джек Айкел. Единственную шайбу «Далласа» забросил Роопе Хинц.

«Вегас» занимает первое место в «Западной конференции», набрав 30 очков в 20 играх. «Даллас» — третий (26 очков в 18 матчах).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Амадио — 3 (бол., Руа, Стивенсон), 10:26 — 0:1. Хинтц — 8 (Павелски, Робертсон), 39:17 — 1:1. Айкел — 8 (Маршессо), 61:57 — 1:2.

Вратари: Эттингер — Хилл.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (6+17+7+2) — 26 (8+6+11+1).

Наши: Дадонов (12.37/0/0) — Барбашев (16.05/1/0).

23 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

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