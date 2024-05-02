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Сегодня, 05:09

«Даллас» обыграл «Вегас». Дадонов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Дадонов атакует ворота Эдина Хилла.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» обыграл «Вегас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий Евгений Дадонов забросил одну шайбу. Для него это второй гол в этом плей-офф.

Шестой матч в серии состоится на льду «Вегаса» 3 мая.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Даллас» — «Вегас» — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Стоун — 2 (бол., Хэнифин, Айкел), 4:00 — 0:1. Дадонов — 2 (Стэнковен, Джонстон), 5:02 — 1:1. Дюшен — 1 (бол., Джонстон, Сегин), 8:04 — 2:1. Каррье — 1 (Барбашев, Макнэбб), 12:31 — 2:2. Робертсон — 3 (бол., Хейсканен, Бенн), 36:32 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Хилл (58:15).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (11+6+8) — 27 (9+7+11).

Наши: Дадонов (9.59/2/+1) — Барбашев (11.28/2/+1), Дорофеев (7.11/0/0).

2 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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