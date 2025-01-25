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Сегодня, 06:05

«Даллас» выиграл у «Вегаса», Дадонов сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Дадонов (в центре) после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Даллас» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сделал две голевые передачи. Теперь у него 25 (12+13) очков в этом сезоне.

«Даллас» набрал 61 очко и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 2-й строчке — 64 очка.

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«Даллас» — «Вегас» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Айкел — 13 (бол., Стоун), 4:04 — 0:1. Хинтц — 20 (бол., Дадонов, Стэнковен), 6:19 — 1:1. Робертсон — 16 (Дюшен, Джонстон), 27:31 — 2:1. Теодор — 6 (бол., Гертл, Стоун), 28:57 — 2:2. Бенн — 13 (Дюшен, Хейсканен), 36:18 — 3:2. Робертсон — 17 (Джонстон, Дадонов), 37:54 — 4:2. Айкел — 14 (Макнэбб, Стоун), 50:35 — 4:3.

Вратари: Эттингер — Хилл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (6+15+6) — 22 (8+5+9).

Наши: Дадонов (14.57/0/0), Любушкин (18.53/2/+1) — Барбашев (18.33/0/+1), Дорофеев (18.58/4/0).

25 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Евгений Дадонов
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НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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