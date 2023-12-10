«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Даллас» — 6:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» отличились Чендлер Стивенсон, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, Николя Руа, Павел Дорофеев и Пол Коттер, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Старз» единственную шайбу забросил Евгений Дадонов.

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