«Даллас» проиграл в овертайме «Виннипегу», «Старз» забили две шайбы за две минуты до конца основного времени

«Виннипег» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

В составе «Джетс» забивали Коул Перфетти, Дженсен Харкинс, Адам Лаури, Кайл Коннор и Джош Моррисси, который забил победный гол в овертайме.

У «Старз» шайбы на счету Уайтта Джонстона, Джейми Бенна и Джейсона Робертсона, чей дубль за две минуты до конца основного времени позволил «Далласу» сравнять счет.

«Виннипег» с 25 очками поднялся на 4-е место Западной конференции. «Даллас» с 27 очками занимает третью строчку.

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«Даллас» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (2:2, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Перфетти — 4 (Уилер, Шмидт), 1:32 — 0:1. Джонстон — 5 (Бенн, Делландреа), 1:58 — 1:1. Харкинс — 1 (Лаури, Диллон), 5:46 — 1:2. Бенн — 10 (бол., Робертсон, Хейсканен), 8:27 — 2:2. Лаури — 4 (Юнссон Фьелльбю, Демело), 28:04 — 2:3. Коннор — 7 (Дюбуа, Демело), 51:21 — 2:4. Робертсон — 17 (Хейсканен, Сегин), 57:48 — 3:4. Робертсон — 18 (Сегин, Павелски), 59:40 — 4:4. Моррисси — 4 (Уилер), 60:34 — 4:5.

Вратари: Эттингер — Хеллибак.

Штраф: 6 — 20.

Броски: 41 (14+8+19+0) — 28 (10+11+6+1).

Наши: Гурьянов (11.51/2/-1) — -.

26 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.