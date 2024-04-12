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НХЛ

Сегодня, 05:34

«Виннипег» выиграл у «Далласа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Джетс» одержали пятую победу подряд.

Заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Давид Густафссон и Николай Элерс.

«Виннипег» набрал 104 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Даллас» идет первым — 109 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Элерс — 24, 14:51 — 0:1. Густафссон — 3 (Самберг, Эпплтон), 29:20 — 0:2. Шайфли — 25 (п.в., Коннор, Эпплтон), 57:39 — 0:3.

Вратари: Эттингер (56:50 — 57:39) — Броссуа.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (8+9+7) — 24 (9+13+2).

Наши: — - Наместников (12.20/0/0).

12 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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