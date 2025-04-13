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13 апреля, 05:45

«Даллас» уступил «Юте» и потерпел пятое поражение подряд

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Юте» со счетом 3:5.

В составе «Старз» отличились Уайтт Джонстон, Брендан Смит и Джейсон Робертсон. У гостей шайбы забросили Барретт Хэйтон, Шон Дурзи, Логан Кули, Джошуа Доан и Ник Шмалц, Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

«Даллас» продлил серию поражений до пяти матчей и со 106 очками занимает второе место в Западной конференции. «Юта» с 87 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Голы: Джонстон — 32 (бол., Хинтц, Рантанен), 2:48 — 1:0. Хэйтон — 20 (бол., Сергачев, Гюнтер), 8:11 — 1:1. Смит — 1 (мен., Блэкуэлл, Стил), 20:32 — 2:1. Дурзи — 4 (бол., Кули, Макбэйн), 21:21 — 2:2. Кули — 24 (Мяяття), 27:04 — 2:3. Доан — 7 (бол., Макбэйн, Кули), 38:06 — 2:4. Робертсон — 35 (Дамба, Рантанен), 38:53 — 3:4. Шмальц — 19 (бол., Хэйтон, Гюнтер), 45:32 — 3:5.

Вратари: Десмит (58:25 — 59:22) — Веймелка.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (10+7+7) — 34 (11+12+11).

Наши: Дадонов (15.42/0/0), Любушкин (18.15/0/-1) — Сергачев (21.58/2/-1).

13 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Юта
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