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Сегодня, 06:54

«Даллас» победил «Юту» в овертайме

Даниил Аршавский
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«Даллас» переиграл «Юту» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Старз» шайбы забросили Джейми Бенн, Оскар Бек и Томас Харли.

В составе «Юты» дублем отличился Матиас Маччелли.

«Даллас» набрал 49 очков в 38 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции, «Юта» идет 11-й с 41 очком в 39 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Бенн — 10 (Джонстон, Дюшен), 20:16 — 1:0. Маччелли — 4 (Крауз, Бьюгстад), 21:30 — 1:1. Бек — 2 (Хюрю, Лундквист), 30:30 — 2:1. Маччелли — 5 (Керфут, Коул), 33:37 — 2:2. Харли — 5 (Дюшен, Джонстон), 63:01 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Веймелка.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 29 (10+9+5+5) — 35 (9+13+11+2).

Наши: Дадонов (15.57/1/0), Любушкин (21.52/2/+1) — Сергачев (27.28/1/-2).

5 января. Даллас. American Airlines Center.

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