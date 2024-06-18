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Сегодня, 17:00

Данил Аймурзин: «НХЛ? Не беру трубку с незнакомых номеров»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» рассказал о своем желании в будущем попробовать силы в НХЛ.

— Любой игрок мечтает поехать в НХЛ. Это ни для кого не секрет. Я бы хотел там поиграть, почувствовать атмосферу. В какой именно команде? Там уже, думаю, без разницы будет. Главное — просто попасть, а дальше — как пойдет.

— Были ли у тебя какие-то контакты с НХЛ?

— Нет, потому что я особо не отвечаю на незнакомые номера. Вообще не беру трубку. А так у меня нет такой информации.

Данил Аймурзин. «НХЛ? Не отвечаю с незнакомых номеров». Игрок — открытие КХЛ — о воспитании, ценностях и приоритетах

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Северсталь
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