Данил Аймурзин: «НХЛ? Не беру трубку с незнакомых номеров»

Сегодня, 17:00
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» рассказал о своем желании в будущем попробовать силы в НХЛ.
— Любой игрок мечтает поехать в НХЛ. Это ни для кого не секрет. Я бы хотел там поиграть, почувствовать атмосферу. В какой именно команде? Там уже, думаю, без разницы будет. Главное — просто попасть, а дальше — как пойдет.
— Были ли у тебя какие-то контакты с НХЛ?
— Нет, потому что я особо не отвечаю на незнакомые номера. Вообще не беру трубку. А так у меня нет такой информации.