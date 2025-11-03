Видео
3 ноября, 09:30

Юров — о контракте Капризова: «Это вознаграждение за его труд и работу с самого детства»

Федор Носов

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от рекордного контракта форварда команды Кирилла Капризова.

— Кирилл Капризов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом, когда вступит в силу его новый контракт. Как его поздравили?

— Просто поздравил. Он подписал хороший контракт, это вознаграждение за его труд и работу с самого детства.

— В чем уникальность Кирилла?

— Он хорошо читает игру, не торопится, умеет выдержать паузу. Когда все летят в оборону, он может дать по тормозам, и у него открывается вариант под передачу. У него есть хладнокровие.

— Следите за «Металлургом» сейчас? Смотрите игры?

— Слежу, у меня много друзей и товарищей, мы вместе летом проводим время. 70 процентов коллектива выиграли Кубок Гагарина. Я слежу, но матчи не смотрю из-за разницы во времени.

Данила Юров.«Моя детская мечта сбылась». Молодой россиянин покоряет НХЛ в команде Капризова — и уже забил первый гол

28-летний Капризов в сентябре подписал новый восьмилетний контракт с «Миннесотой» на 136 миллионов долларов, который вступит в силу через год.

