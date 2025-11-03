3 ноября, 09:30
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от рекордного контракта форварда команды Кирилла Капризова.
— Кирилл Капризов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом, когда вступит в силу его новый контракт. Как его поздравили?
— Просто поздравил. Он подписал хороший контракт, это вознаграждение за его труд и работу с самого детства.
— В чем уникальность Кирилла?
— Он хорошо читает игру, не торопится, умеет выдержать паузу. Когда все летят в оборону, он может дать по тормозам, и у него открывается вариант под передачу. У него есть хладнокровие.
— Следите за «Металлургом» сейчас? Смотрите игры?
— Слежу, у меня много друзей и товарищей, мы вместе летом проводим время. 70 процентов коллектива выиграли Кубок Гагарина. Я слежу, но матчи не смотрю из-за разницы во времени.
28-летний Капризов в сентябре подписал новый восьмилетний контракт с «Миннесотой» на 136 миллионов долларов, который вступит в силу через год.
Строгий-но-справедливый
136 миллионов - контракт хоккеиста. Это примерная стоимость двух прибыльных заводов в России с общим количеством 10.000 рабочих мест. Задумываешься...
03.11.2025
zg
Капризов молодец,в городе прижился,команду строють вокруг него,а тут еще и такой контракт,грех отказаться!Удачи ему и "дикарям"!
03.11.2025
03.11.2025
За спорт!
Кир решил остаться в команде, каждый сам хозяин своей жизни.
03.11.2025
Павел Леонидович
как бы да
03.11.2025