Юров: «Хотел бы забить одному голкиперу, но он закончил карьеру весной»

3 ноября, 09:00
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал, кому из голкиперов он желает забросить шайбу.
— Вы обещали забросить именно Игорю Шестеркину. Почему такую цель выбрали?
— Мы ужинали с агентом, и он спросил меня: «Забьешь ему?» Я сказал, что забью. Так получилось. Не было цели забить именно Игорю. Я за свои слова отвечаю (улыбается).
— После матча его подкололи?
— Нет, после матча не виделся с ним. Во время игры было не до этого, нам надо было прервать серию поражений.
— Каким голкиперам хотите забросить в будущем?
— Был один, но он закончил весной.
— Марк-Андре Флери?
— Да.
21-летний Юров в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Миннесоту» 10 матчей и набрал 1 (1+0) очко.