Юров: «Хотел бы забить одному голкиперу, но он закончил карьеру весной»

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал, кому из голкиперов он желает забросить шайбу.

— Вы обещали забросить именно Игорю Шестеркину. Почему такую цель выбрали?

— Мы ужинали с агентом, и он спросил меня: «Забьешь ему?» Я сказал, что забью. Так получилось. Не было цели забить именно Игорю. Я за свои слова отвечаю (улыбается).

— После матча его подкололи?

— Нет, после матча не виделся с ним. Во время игры было не до этого, нам надо было прервать серию поражений.

— Каким голкиперам хотите забросить в будущем?

— Был один, но он закончил весной.

— Марк-Андре Флери?

— Да.

21-летний Юров в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Миннесоту» 10 матчей и набрал 1 (1+0) очко.