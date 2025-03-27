Дауд — об Овечкине: «Он просто старается играть в свой лучший хоккей»

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд прокомментировал игру форварда Александра Овечкина в этом сезоне.

«Мне нравится видеть, как он играет. Он играет отлично. Он наш лидер. Думаю, Овечкин сейчас сосредоточен на победах. Хорошо, что чем больше он забивает, тем больше матчей мы выигрываем. Думаю, он не особо задумывается о голах. Он просто старается играть в свой лучший хоккей», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 встречах. Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В ночь на среду 39-летний капитан «Кэпиталз» забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом».

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