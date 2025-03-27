Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 марта, 07:56

Дауд — об Овечкине: «Он просто старается играть в свой лучший хоккей»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд прокомментировал игру форварда Александра Овечкина в этом сезоне.

«Мне нравится видеть, как он играет. Он играет отлично. Он наш лидер. Думаю, Овечкин сейчас сосредоточен на победах. Хорошо, что чем больше он забивает, тем больше матчей мы выигрываем. Думаю, он не особо задумывается о голах. Он просто старается играть в свой лучший хоккей», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 встречах. Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В ночь на среду 39-летний капитан «Кэпиталз» забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
Александр Овечкин
Ник Дауд
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Овечкин может принять участие в матчах медиахоккея в России
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
В Госдуме РФ назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и с гимном на Играх-2026
Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя