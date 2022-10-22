Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:13

Даути об Овечкине: «Похоже, он не стареет. Он по-прежнему хорош и выделяется физической подготовкой»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути поделился мнением о выступлении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я никогда не стремился блокировать броски Овечкина. Но я очень скучал по этому. В прошлом году я получил травму, так что просто многое пропустил. Я определенно скучал по игре против Ови. У нас хорошая конкурентная борьба друг с другом. Мы всегда буквально гоняемся друг за другом, пытаемся ударить друг друга. Он знает, как усердно и как сильно я забочусь об игре в обороне, а он также сильно любит забрасывать. Таким образом, мы, очевидно, сталкиваемся в таких ситуациях, и мы оба полны решимости победить другого.

Результативность Овечкина? Похоже, он не стареет. Он по-прежнему хорош, при этом выделяется своей физической подготовкой. Играть против него всегда непросто, и я с нетерпением жду этой возможности. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить его в таблицу рекордов, и постараемся выбить его из игры», — приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 5 матчей за «Вашингтон», в которых набрал 5 (2+3) очков при среднем показателе полезности «-4».

Александр Овечкин
Дрю Даути
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
0
Читайте также
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Экс-хоккеист СКА и НХЛ закончил нелепой смертью: наркодилеры выкинули из окна
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
НХЛ, 21 октября: «Вашингтон» проиграл «Оттаве», «Эдмонтон» победил «Каролину» и другие матчи
И Овечкин не помог. «Вашингтон» развалился на глазах
Помогите Овечкину! Иначе Гретцки не догнать
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Каменский: «Овечкин нормально начал сезон. Он же не обязан забивать в каждом матче»
Плющев — об Овечкине на старте сезона НХЛ: «Даже не сомневался, что он найдет свою игру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сиэтл»

Российский нападающий «Тампы» Кучеров отправил головой в борт форварда «Флориды» Баркова