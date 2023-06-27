Давыдов считает, что российские вратари задают тон в НХЛ

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Бывший тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов считает, что российские голкиперы развиваются в НХЛ.
«Безусловно, радует, что наши вратари номинируются на приз лучшему голкиперу сезона. Наши ребята развиваются, здорово и качественно играют. Их отношение к труду, подготовка, уровень готовности, игровая модель дают результат, они задают некий тон в НХЛ, о чем можно говорить без какого-то пафоса», — приводит слова Давыдова ТАСС.
Обладателем «Везина Трофи» — 2023 стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк. На втором месте вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.