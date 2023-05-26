Дебур об игре Оттингера в четвертом матче с «Вегасом»: «Он только начинает разогреваться»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвел итоги четвертого матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).

«Отличный ответ. Оттингер был этим парнем весь год. Я сказал это ему. Каждый раз, когда наша команда спотыкалась, каждый раз, когда он спотыкался, его реакция была точно такой же, как сегодня. Я не сомневался, что именно это мы и получим. Я не думаю, что мы уже видели лучшее от него, он только начинает разогреваться», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

24-летний американец в четвертом матче отразил 37 бросков из 39.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч в серии состоится 28 мая и начнется в 03.00 мск.