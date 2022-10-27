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Сегодня, 22:36

Дебур прокомментировал игру Овечкина перед матчем «Далласа» и «Вашингтона»

Алина Савинова
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Мы говорим об Овечкине и его броске в одно касание, но посмотрите на его работу при игре «пять на пять». Это намного больше. Голы — это конечный результат. Посмотрите на его игру при его габаритах. Он стал обладателем Кубка Стэнли не просто как игрок, который только бросает в одно касание», — цитирует Дебура журналист Бен Рэби в своих социальных сетях.

«Даллас» сыграет с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 28 октября. Начало матча — в 3.30 по московскому времени.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел за свою команду 7 матчей, в которых отличился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

   
Александр Овечкин
Питер Дебур
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