Дегтярев: «Уверен, что Овечкин впишет свое имя в историю НХЛ и мирового хоккея»

Сегодня, 14:18
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал выступление российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.
— Мы поддерживаем Александра Овечкина. Уверен, что он обгонит и перегонит Гретцки. И впишет свое имя историю НХЛ и мирового хоккея, — сказал Дегтярев.
18 ноября 39-летний россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).
Теперь на счету Овечкина 866 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 28 шайб.