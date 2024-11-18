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Сегодня, 14:18

Дегтярев: «Уверен, что Овечкин впишет свое имя в историю НХЛ и мирового хоккея»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал выступление российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

— Мы поддерживаем Александра Овечкина. Уверен, что он обгонит и перегонит Гретцки. И впишет свое имя историю НХЛ и мирового хоккея, — сказал Дегтярев.

18 ноября 39-летний россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Теперь на счету Овечкина 866 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 28 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Михаил Дегтярев
Уэйн Гретцки

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