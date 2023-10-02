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Сегодня, 11:27

Дело голкипера Федотова не вошло в повестку конгресса ИИХФ

Виктория Кравченко
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что на ближайшем полугодовом конгрессе не будет обсуждаться дело голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова.

Он подчеркнул, что делегаты проинформированы о дисциплинарном деле, а позиция федерации не изменилась.

«Федерация хоккея России (ФХР), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федотов нарушили правила ИИХФ, которые касаются уважения уже действующего контракта игрока и международных стандартов проведения трансферов, также позволив хоккеисту выступать в срок его дисквалификации», — цитирует Тардифа РИА Новости.

Конгресс пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.
Иван Федотов
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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