Дело голкипера Федотова не вошло в повестку конгресса ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что на ближайшем полугодовом конгрессе не будет обсуждаться дело голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова.

Он подчеркнул, что делегаты проинформированы о дисциплинарном деле, а позиция федерации не изменилась.

«Федерация хоккея России (ФХР), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федотов нарушили правила ИИХФ, которые касаются уважения уже действующего контракта игрока и международных стандартов проведения трансферов, также позволив хоккеисту выступать в срок его дисквалификации», — цитирует Тардифа РИА Новости.

Конгресс пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.