Дементьев хочет, чтобы в НХЛ работали российские тренеры

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил интерес со стороны клубов НХЛ к российским тренерам.

«Очень интересные новости и хочется, чтобы это произошло и в НХЛ работали наши тренеры. И не просто ассистентами, но и главными. Сергей Брылин, Сергей Гончар являются помощниками, а Сергей Самсонов работает в системе «Каролины». Так что тренеры есть, но главных пока не было. И когда такое произойдет, я будут очень рад и горд за наших специалистов», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что Сергей Федоров включен в список кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса». Также бывший наставник «Металлурга» Илья Воробьев попал в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».