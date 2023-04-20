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Сегодня, 17:35

Дементьев хочет, чтобы в НХЛ работали российские тренеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил интерес со стороны клубов НХЛ к российским тренерам.

«Очень интересные новости и хочется, чтобы это произошло и в НХЛ работали наши тренеры. И не просто ассистентами, но и главными. Сергей Брылин, Сергей Гончар являются помощниками, а Сергей Самсонов работает в системе «Каролины». Так что тренеры есть, но главных пока не было. И когда такое произойдет, я будут очень рад и горд за наших специалистов», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что Сергей Федоров включен в список кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса». Также бывший наставник «Металлурга» Илья Воробьев попал в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-hochetsya-chtoby-v-nhl-rabotali-nashi-trenery-i-ne-prosto-assistentami-no-i-glavny-mi/
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