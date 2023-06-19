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Сегодня, 04:14

Дементьев: «Не думаю, что Мичков будет выбран в топ-10 драфта»

Сергей Разин
корреспондент
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Хоккейный эксперт Алексей Дементьев оценил перспективы форварда Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

«Матчей — прекрасный хоккеист. Это тот человек, который может делать разницу для своей команды практически в любой игре. При том, что он еще не полностью созрел и есть место для роста. Драфт — это такая лотерея, где очень и очень сложно назвать точный порядок расположения игроков. Много факторов влияет на выбор командой того или иного хоккеиста. Я достаточно долго работал в НХЛ как европейский скаут и не думаю, что Матвей будет выбран в топ-10 драфта. Хотя шанс, конечно, есть.

А то, что говорят, что Мичков с кем-то не разговаривает, кто-то не мог ему дозвониться, кому-то что-то про него не нравится... Я лично общался с ним один раз и никаких нареканий у меня не было. Совершенно спокойно и адекватно вели беседу. Много было случаев, когда игроки — не только россияне и европейцы, но и североамериканцы — не общались с теми или иными командами. Очень важно создать впечатление непроблемного игрока, с которым хотят и могут общаться другие клубы. Я надеюсь, что у Матвея есть мудрые советники и агенты, которые ему об этом говорят», — приводит слова Деметьева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле на домашней арене «Предаторз».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-ne-dumayu-chto-michkov-budet-vy-bran-v-top-10-drafta-nhl/
НХЛ
Алексей Дементьев
Матвей Мичков
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