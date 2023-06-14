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Сегодня, 14:58

Дементьев объяснил, почему «Вегас» может не продлить контракт с Барбашевым

Алина Савинова
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мыслями о перспективах форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.

«Совершенно точно могу сказать, что такой хоккеист, как Иван Барбашев, очень четко вписывается в концепцию «Вегаса». Это команда четырех звеньев, это великолепно организованные хоккеисты, каждый из которых хорошо понимает свою роль на льду. Так что я считаю, что «Вегас» попытается удержать Ивана. Но существует проблема. Ивану Барбашеву 27 лет. Он только что стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и был далеко не последней частью команды при завоевании трофея. Любой клуб захочет подписать такого ценного и титулованного игрока. Поэтому он может рассчитывать на значительное увеличение своей заработной платы. Сейчас он получает 2,25 миллиона долларов. Не факт, что у «Вегаса», который и так имеет в своем активе десять нападающих, найдутся средства, чтобы удовлетворить запрос россиянина», — приводит RT слова Дементьева.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Барбашев, который выступает за «Голден Найтс», стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1161818-vegas-barabashyov-kontrakt-nhl-prodlenie
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Алексей Дементьев
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