Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:11

Дементьев: «Ничего удивительного в победе «Флориды» нет, финал будет продолжаться»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Флориды» над «Вегасом» (3:2 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча.

«Ничего удивительного в этой победы «Флориды» нет, цитирует «РБ Спорт» Дементьева. Команда приехала к себе домой — совершенно другое отношение и свои зрители, которые гнали вперед. «Флорида» действительно имеет характер. Я уже говорил, что «Вегас» — ровная команда и любое звено может решить исход матча, а у соперника в двух первых играх молчали лидеры, включая Сергея Бобровского. Серия будет продолжаться и будет интересный и увлекательный хоккей. За это мы и любим этот вид спорта».

Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Алексей Дементьев
0
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Сергей Барбашев рассказал, что его брат вряд ли приедет в Россию в межсезонье
«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
«Флорида» не побоялась обменять главную звезду. Команда получила кубкового бойца и бьется за трофей
Морис о победном голе Верхаге: «Всю карьеру он выбрасывает шайбу быстрее, чем кто-либо реагирует»
Кэссиди — о поражении от «Флориды»: «В целом «Вегас» играл правильно»
Маршессо догнал Драйзайтля в гонке снайперов в Кубке Стэнли-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Джерси» обменял Северсона в «Коламбус»

Сергей Барбашев рассказал, что его брат вряд ли приедет в Россию в межсезонье