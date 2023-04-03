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Сегодня, 15:20

Агент Дементьев: «Сложно осуждать Кузнецова, но и эстетической радости от такого буллита мало»

Алина Савинова
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Агент Алексей Дементьев отреагировал на слова легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки о «медленном буллите» нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Ранее Гретцки заявил, что ненавидит такие буллиты и считает, что нужно ввести счетчик времени на выполнение броска.

«Лично у меня двоякое чувство от такого исполнения буллитов. Я согласен с Уэйном Гретцки, что это может выглядеть издевательством. Но, с другой стороны, человек забрасывает шайбу, которая приносит результат его команде, и при этом не нарушает никаких правил. Поэтому сложно осуждать Кузнецова, но и эстетической радости от такого исполнения мало», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

30 марта в матче с «Айлендерс» (1:2 Б) Кузнецов реализовал буллит после нетипичного медленного исполнения и паузы перед ударом. В текущем сезоне 30-летний россиянин отметился 12 голами и 42 результативными передачами в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-slozhno-osuzhdat-kuznetsova-no-i-e-steticheskoj-radosti-ot-takogo-bullita-malo/
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Дементьев
Уэйн Гретцки
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