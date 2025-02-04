Дементьев прокомментировал то, что Трамп назвал Бобровского одним из лучших вратарей в истории НХЛ

Хоккейный эксперт Алексей Дементьев прокомментировал то, что Дональд Трамп назвал голкипера «Флориды» Сергея Бобровского одним из лучших вратарей в истории НХЛ.

«На мой взгляд, по большому счету ничего особенного не произошло. Кроме того, что Трамп выразил объективную точку зрения о вкладе Бобровского в победу команды «Флорида». С чем мы Сергея и поздравляем. И мы должны быть довольны тем, что данный игрок является нашим соотечественником.

Я бы не искал никакую дополнительную подоплеку высказанных Трампом мыслей. Но как бы там ни было, это радует и вдохновляет», — сказал Дементьев «РБ Спорт».

Накануне президент США принял в Белом доме хоккеистов и тренерский штаб «Флориды», которая завоевала Кубок Стэнли в сезоне -2023/24. В финальной серии «Пантерз» победили «Эдмонтон» со счетом 4-3.