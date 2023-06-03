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Сегодня, 16:35

Дементьев: «Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, говорите о наших кубках»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о том, что НХЛ второй год подряд не привезет Кубок Стэнли в Россию.

«Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, пусть даже это связано со сложностями логистики, то и говорить об этом не стоит. Говорите о наших кубках. Нужно уделять больше внимания нашим внутренним соревнованиям и меньше тому, что нам не дают и от чего нас отталкивают. Привоз Кубка Стэнли в Россию — это популяризация вида спорта и конкретной лиги. Но если НХЛ не хочет этого делать, давайте концентрироваться на своих хоккеистах и своих соревнованиях», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Кубок Стэнли в этом году могут выиграть российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский или его соотечественник Иван Барбашев, выступающий за «Вегас».

«Флорида» и «Вегас» вышли в финал плей-офф НХЛ. Первый матч между командами пройдет в воскресенье, 4 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-raz-kubok-ste-nli-ne-vezut-v-rossiyu-govorite-o-nashih-kubkah/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Алексей Дементьев
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