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Сегодня, 14:37

Дементьев: «Овечкин с места в карьер рванул за покорением рекорда Гретцки»

Камила Абдурахманова
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил возвращение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после перелома.

«Рад за Александра, что он с места в карьер рванул за покорением рекорда Гретцки. Молодец, боец, наш человек! Только самые лучшие эпитеты можно использовать к его выходу на лед в текущий момент», — рассказал Дементьев «РБ Спорт».

39-летний россиянин вернулся на лед 29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и поразил пустые ворота соперника на 57-й минуте встречи. Овечкин не участвовал в 16 играх, получив травму 19 ноября во время игры с «Ютой» (6:2).

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Овечкин
НХЛ
Алексей Дементьев
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