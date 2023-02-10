Дементьев считает, что Тарасенко может уйти в другую команду из «Рейнджерс»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Думаю, говорить о том, какая из команд оказалась в более выгодной ситуации при обмене Тарасенко, будет несколько неверно. Потому что у каждой команды стоят свои задачи. Если «Сент-Луис» начал перестройку своих рядов и делает упор на сбор молодых игроков, используя такой актив, как Тарасенко, они получают выборы в драфте и молодых игроков. Это очень важно для перспективы определенных лет. Посмотрите состав «Сент-Луиса», на кого они делают сейчас упор, и вы сами все поймете. «Нью-Йорк Рейнджерс» решает локальные текущие задачи. Они могут предложить достойный контракт Тарасенко по его окончании. «Рейнджерс» получают игрока, который может им помочь выиграть Кубок Стэнли в текущем розыгрыше, а в дальнейшем, в случае удачно сложившихся обстоятельств, могут предложить ему контракт на определенный срок. Поэтому здесь соблюдены условия и пожелания каждой из сторон», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Он также предположил, что Тарасенко может не подписать контракт по окончании сезона и уйти в другую команду, которая предложит больше средств. По его словам, в этом вопросе полет фантазии не ограничен.

«Сент-Луис» обменял Тарасенко и Микколу в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвертом раунде драфта в 2024 году, форварда Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В минувшем сезоне россиянин продемонстрировал лучшую результативность за все время в составе «Блюз», набрав 82 (34+48) очков в 75 матчах регулярного чемпионата.