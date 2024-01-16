Дементьев высказал мнение насчет ситуации с Ничушкиным

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказал мнение насчет ситуации с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным.

«Информация о таких мероприятиях у меня была ранее, потому что в структуре NHL PA рассылают ее до того, когда она попадает в СМИ. Нужно понять истоки и то, что происходило, чтобы это не повторялось в будущем. Важна роль клуба, его мудрость и проницаемость. В «Колорадо» поверили в Валерия, не выгнали из состава и лиги, и он отвечает продуктивностью во время хоккейных матчей. Эффективна ли система? Всех нюансов ситуации мы не знаем, и нам не нужно этого знать. Есть факт того, что произошло что-то и требует вмешательства дополнительных людей. Это профессионалы, которые знают свое дело. Они не в первый раз и, понятно, не в последний помогают игрокам в таких ситуациях. Будем надеяться на лучший исход. Притом что у сторон присутствует желание исправить ситуацию», — приводит слова Деменетьева «РБ Спорт».

В понедельник, 15 января, стало известно о том, что российский форвард пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

В сезоне-2022/23 Ничушкин пропустил несколько матчей в первом раунде плей-офф против «Сиэтла» из-за инцидента, который произошел с ним в одном из отелей. Сообщалось, что в номере спортсмена обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.