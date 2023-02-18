0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:37

Дементьев — о безголевой серии Свечникова: «Не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о безголевой серии российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Он не забивал уже 18 матчей подряд.

«Безголевые серии встречаются и случаются у всех игроков, каких вы только можете себе представить. Бывают такие моменты, что ребята достаточно долго просто не набирают очков. Поэтому здесь нужно работать и стараться, чтобы это время прошло быстро, так или иначе закончилось. Вспомните Валерия Ничушкина и его серию, когда он очень много не мог забить, а потом стал героем команды из Колорадо, когда они выиграли Кубок Стэнли. Так что не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет», — цитирует Metaratings.ru Дементьева.

В этом сезоне Свечников набрал 46 (19+27) очков в 54-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-dementev-vyskazalsya-o-18-matchevoi-bezgolevoi-serii-forvarda-karoliny-svechnikova-228755/
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, 18 февраля: «Айлендерс» — «Питтсбург», «Миннесота» — «Даллас» и другие матчи