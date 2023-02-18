Дементьев — о безголевой серии Свечникова: «Не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о безголевой серии российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Он не забивал уже 18 матчей подряд.

«Безголевые серии встречаются и случаются у всех игроков, каких вы только можете себе представить. Бывают такие моменты, что ребята достаточно долго просто не набирают очков. Поэтому здесь нужно работать и стараться, чтобы это время прошло быстро, так или иначе закончилось. Вспомните Валерия Ничушкина и его серию, когда он очень много не мог забить, а потом стал героем команды из Колорадо, когда они выиграли Кубок Стэнли. Так что не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет», — цитирует Metaratings.ru Дементьева.

В этом сезоне Свечников набрал 46 (19+27) очков в 54-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.