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Сегодня, 09:12

Дементьев заявил, что в финале Кубка Стэнли будет переживать за «Флориду»

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Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».

«У каждой команды есть свои позитивные моменты, которые помогут развитию хоккея и движению вперед. У «Флориды» это присутствие наших ребят — Бобровского, Тарасенко и Куликова. Не так много времени и шансов предоставляется возрастным игрокам, чтобы выиграть что-то, а тем более завоевать Кубок Стэнли.

Если говорить про «Эдмонтон», то наконец-то канадская команда в финале. Клуб находится приблизительно в одинаковом прогрессе роста, как и «Флорида». Вратарь Стюарт Скиннер выбился наверх из непростой ситуации, в его семье девять детей... Есть Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс — это серьезные конкуренты. Поэтому фаворитов в этом финале я не смогу назвать, но с большим удовольствием буду наблюдать за играми. Переживать и болеть, конечно, буду за «Флориду», за наших, российских игроков», — сказал Дементьев «РБ Спорт».

В понедельник, 3 июня, «Ойлерз» в шестом матче серии обыграли «Даллас» в полуфинальной серии Кубка Стэнли, а «Пантерз» ранее оказались сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: РБ Спорт
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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