Демидов на втором месте в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии TSN, Силаев — третий

Два российских хоккеиста вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ-2024 по версии эксперта TSN Боба Маккензи.

Нападающий СКА Иван Демидов занял вторую строчку, защитник «Торпедо» Антон Силаев стал третьим.

«Демидов — одаренный центральный нападающий, который очень продуктивно провел сезон в российской МХЛ и поднялся с шестого места, которое занимал в рейтинге TSN в середине сезона. Силаев — мощный двухметровый защитник, который был вторым в списке в середине сезона, но то, что он опустился на третью строчку, больше говорит о росте Демидова, чем о падении Силаева», — говорится в тексте, опубликованном на сайте TSN.

Ожидается, что первым номером драфта-2024 станет канадский нападающий Маклин Селебрини, выступающий в NCAA за университет Бостона. Четвертое место в рейтинге TSN занял белорусский защитник Артем Левшунов, который играет за университет Мичигана.

В сезоне-2023/24 Иван Демидов набрал 60 (23+37) очков в 30 матчах за «СКА-1946» в регулярном чемпионате МХЛ. В плей-офф у 18-летнего форварда 28 (11+17) очков в 17 играх, вместе с командой из Санкт-Петербурга хоккеист выиграл Кубок Харламова. Также Демидов был признан самым ценным игроком сезона-2023/24 в МХЛ.

18-летний Силаев набрал 11 (3+8) очков в 63 играх за «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ и сделал две результативные передачи в 5 играх плей-офф.

Драфт НХЛ-2024 пройдет с 28 по 29 июня в Лас-Вегасе.