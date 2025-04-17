Демидов установил рекорд «Монреаля» по количеству проданных в день дебюта джерси

«Монреаль» продал джерси нападающего Ивана Демидова на 250 тысяч долларов в день его первой игры в НХЛ, сообщает основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер.

Отмечается, что данный результат стал рекордным в истории франшизы. Демидов дебютировал в НХЛ 15 апреля в матче регулярного чемпионата «Монреаль» — «Чикаго» (3:4 Б), в котором отметился голом и результативной передачей.

8 апреля 19-летний россиянин подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка.

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.

В 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером драфта НХЛ.