Демидов повторил достижение Кэсселса в НХЛ

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов повторил достижение Эндрю Кэсселса.

За первые 10 игр сезона россиянин набрал 8 (2+6) очков. Это лучший результат среди игроков команды за последние 35 лет. Кэсселс также набрал 8 (2+6) очков за 10 игр в сезонах-1989/90 и 1990/99.

Демидов дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона, успев сыграть два матча в регулярном чемпионате, где набрал 2 (1+1) очка.