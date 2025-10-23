Демидов повторил достижение Кэсселса в НХЛ

23 октября, 13:51
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов повторил достижение Эндрю Кэсселса.
За первые 10 игр сезона россиянин набрал 8 (2+6) очков. Это лучший результат среди игроков команды за последние 35 лет. Кэсселс также набрал 8 (2+6) очков за 10 игр в сезонах-1989/90 и 1990/99.
Демидов дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона, успев сыграть два матча в регулярном чемпионате, где набрал 2 (1+1) очка.
VVVor
"За первые 10 игр сезона россиянин набрал 8 (2+6) очков." В этом сезоне монреаль сыграл 8 игр!! Откуда 10?! Если прошлый сезон считаете, то пишите за первые 10 игр за команду, а не за первые 10 игр сезона!!
23.10.2025