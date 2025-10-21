Демидов повторил результат Гальченюка и Пережогина по очкам в первых матчах за «Монреаль»

Нападающий Иван Демидов повторил результат Алекса Гальченюка и Александра Пережогина по очкам в стартовых играх за «Монреаль», сообщает пресс-служба лиги.

В матче с «Баффало» (4:2) 19-летний форвард отметился результативной передачей. Таким образом, теперь на счету россияна 7 (2+5) очков за девять игр в составе «Канадиенс» за карьеру. Столько же набрали Гальченюк и Пережогина до своей 10-й игры за «Монреаль».

Демидов был выбран канадской командой в первом раунде драфта НХЛ-2024 под общим пятым номером.

С 10 оками в 7 матчах «Канадиенс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.