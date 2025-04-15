Демидов признан первой звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Монреаля» Иван Демидов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:4 Б).

19-летний россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками в дебютной игре в НХЛ. Второй звездой признан форвард «Блэкхокс» Фрэнк Назар, который забил гол и реализовал победный буллит. Третья звезда — защитник Алекс Власик.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2024/25 Демидов в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 65 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.