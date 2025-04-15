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15 апреля, 06:51

Демидов — после дебютного матча в «Монреале»: «Это безумие. Люблю этот город и этих болельщиков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Демидов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поделился эмоциями после дебютного матча в НХЛ.

15 апреля «Канадиенс» уступили «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате. 19-летний россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

«Это довольно приятный опыт. Я люблю этот город и этих болельщиков. Это безумие. Я чувствую, что фанаты любят меня. Это круто, это потрясающе. Знакомство с командой? Я приехал в Торонто и встретился с командой, но это было после игры, поэтому ребята были очень грустные.

Первые два периода были очень хорошими , но в третьем, вероятно, сказалась усталость из-за перелетов и смены часового пояса. Я думаю, что назвал бы эту игру очень хорошей, если бы мы победили, но этого не случилось», — сказал Демидов в интервью после матча.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

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Иван Демидов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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