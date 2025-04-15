Демидов стал первым игроком в истории «Монреаля» с голом и результативной передачей в дебютном периоде в НХЛ

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

19-летний россиянин сделал оба результативных действия в первом периоде. Он стал первым игроком в истории «Монреаля», забросившим шайбу и сделавшим голевую передачу в дебютном периоде в НХЛ, сообщает журналист Гийом Вильер.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.