Демидов стал седьмым игроком «Монреаля» моложе 20 лет, кому удалось набрать очко в дебютном матче НХЛ

Фоврард «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

19-летний россиянин проводит дебютную игру в североамериканской лиге. Он стал седьмым игроком «Канадиенс» моложе 20 лет, кому удалось набрать очко в дебютном матче. Ранее это сделали Берни Джеффрион (сезон-1950/51), Марк Хантер (1981/82), Элфи Теркотт (1983/84), Петр Свобода (1984/85), Эрик Дежарденс (1988/89) и Йеспери Котканиеми (2019/20).

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2024/25 Демидов в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 65 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.