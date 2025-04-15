Демидов выйдет в третьем звене «Монреаля» в дебютном матче НХЛ

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сыграет в третьей пятерке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

19-летний россиянин проведет дебютный матч в североамериканской лиге. Его партнерами по атаке станут Алекс Ньюхук и Йоэль Армиа.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2024/25 Демидов в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 65 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.