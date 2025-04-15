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15 апреля, 09:52

Демидова признали третьей звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

19-летний россиянин 15 апреля дебютировал за «Канадиенс» в матче с «Чикаго» (3:4 Б). Демидов забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

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Первой звездой дня признан нападающий «Юты» Клейтон Келлер, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нэшвиллом» (7:3). Второй звездой выбрали форварда «Дейтройта» Лукаса Рэймонда. Он набрал 3 (1+2) очка во встрече с «Далласом» (6:4).

Иван Демидов
Клейтон Келлер
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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