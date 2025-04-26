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Сегодня, 09:56

Депутат Обухов — об Овечкине: «Я за любое прославление нашего спорта: хоть на Фиджи, хоть в Канаде, хоть на Марсе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат КПРФ Сергей Обухов в разговоре с «СЭ» высказался об успехах нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе будут — тоже неплохо. Если там будут цвести наши яблони. Я за любое прославление нашего спорта: хоть на Фиджи, хоть в Канаде, хоть на Марсе. Но лучше все-таки у себя, в России», — сказал Обухов «СЭ».

На счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф 972 гола. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016). Ранее Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив 897 шайб.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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