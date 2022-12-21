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Сегодня, 12:42

Дер-Аргучинцев — о генменеджере «Торонто»: «Кайл — очень открытый человек, может написать»

Алина Савинова
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Российский нападающий «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев рассказал об общении с генеральным менеджером команды Кайлом Дубасом.

«Кайл Дубас смотрит каждую игру. Приходит на игры даже когда у «Лифс» матч. Просто мы играем в четыре часа дня, а «Торонто» в семь. Я так понимаю, Дубас смотрит и выездные игры.

Кайл — молодой генменеджер. Очень открытый человек, может написать. Пару раз писал, что я правильно сыграл в том или ином моменте. Он всегда подметит что-то хорошее. Но понятно, что мы не каждый день переписываемся и он не пишет после каждой игры", — приводит Sport24 слова форварда.

Дер-Аргучинцев выступал за «Торпедо» с 2020 по 2021 год. Всего в составе нижегородского клуба он провел 21 матч, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

На данный момент россиянин является игроком канадской команды «Торонто».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-21-der-arguchintsev-o-genmenedzhere-toronto-dubas-mozhet-napisat-chto-sygral-khorosho-on-ochen-otkrytyy
Хоккей
НХЛ
Семен Дер-Аргучинцев
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