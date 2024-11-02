Форвард «Витязя» Барак: «Я думаю, что Мичкова ждет длинная карьера в НХЛ»

Нападающий «Витязя» Дерек Барак, игравший в системе «Коламбуса», который тренировал Джон Торторелла, поделился мнением о форварде «Филадельфии» Матвее Мичкове, выступающем первый год в НХЛ.

«Я не видел игр «Филадельфии» в этом сезоне, но я видел, как играет Мичков. Он очень способный игрок. Я думаю, что его ждет длинная карьера в НХЛ. Уверен, что Торторелла научит его многому и сможет развить все его таланты и лучшие качества.

Торторелла — справедливый тренер. Он требует четкого выполнения всех его установок, особенно дисциплинированно и правильно играть в своей зоне. Он очень здорово учит игре в обороне. При таком тренере ты не можешь только играть в атаке и не вступать в борьбу. Он научит Мичкова маленьким, но очень важным деталям. Думаю, что Мичков станет лучше играть в обороне», — цитирует Барака ТАСС.

Мичков дебютировал в НХЛ в этом году, в 11 матчах сезона-2024/25 он набрал 9 (4+5) очков. 19-летний форвард является лучшим снайпером лиги среди новичков и занимает второе место в списке бомбардиров и снайперов клуба.