14 ноября, 06:58

«Детройт» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Детройт» обыграл «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев голы забили Алекс Дебринкэт (дважды), Мориц Зайдер, Майкл Расмуссен, Аксель Сандин Пелликка и Дилан Ларкин. У гостей отличились Каттер Готье, Крис Крайдер и Микаэль Гранлунд.

«Детройт» (20 очков после 17 матчей) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Анахайм» (23 очка после 17 игр) идет на третьем месте.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Детройт Ред Уингз
