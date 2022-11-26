«Детройт» по буллитам обыграл «Аризону»

«Детройт» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит на счету Дилана Ларкина.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Аризона» — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Копп — 2 (бол., Раймонд, Гронек), 12:01 — 1:0. Гронек — 6 (бол., Берггрен, Бертуцци), 24:02 — 2:0. Шмальц — 2 (Чикран), 28:32 — 2:1. Истерли — 1 (Бертуцци, Раймонд), 29:00 — 3:1. Мозер — 2 (Келлер, Шмальц), 35:31 — 3:2. Чикран — 1 (Гостисбеер, Шмальц), 59:34 — 3:3.

Победный буллит: Ларкин.

Вратари: Хуссо — Веймелка.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 36 (11+12+9+4) — 23 (8+8+5+2).

26 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.