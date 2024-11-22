«Детройт» обыграл «Айлендерс», Сорокин сделал 29 сэйвов

«Детройт» одержал победу над «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Ред Уингз» шайбы забросили Йонатан Берггрен и Лукас Рэймонд.

Автором единственного гола «Айлендерс» стал Симон Хольмстрем. Российский голкипер команды Илья Сорокин отразил 29 из 31 броска соперников по своим воротам.

«Детройт» с 18 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Айлендерс» набрали 19 очков и расположились на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Айлендерс» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Хольмстрем — 3 (Мэйфилд), 5:51 — 0:1. Берггрен — 3 (Комфер), 55:14 — 1:1. Раймонд — 3 (Ларкин, Эдвинссон), 59:08 — 2:1.

Вратари: Лайон — Сорокин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+11+9) — 23 (9+6+8).

Наши: Тарасенко (13.43/3/+1) — Романов (21.00/1/-1), Цыплаков (16.21/0/0).

22 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19013 зрителей.