НХЛ
Сегодня, 05:57

«Айлендерс» разгромили «Детройт», Шабанов набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Максим Шабанов уходит от Альберта Юханссона.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Российский нападающий «островитян» Максим Шабанов оформил дубль и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи. У 25-летнего россиянина теперь 6 (3+3) очков в 9 играх.

Голкипер Илья Сорокин отразил 29 из 29 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 26 очков в 21 матче и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке — 25 очков в 21 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Айлендерс
2

  • Andrey Sakharov

    Качественно

    21.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вроде 2+2 по ходу матча было, украли передачу?

    21.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Детройт Ред Уингз
    ХК Нью-Йорк Айлендерс
