«Айлендерс» проиграли «Детройту». Сорокин сделал 19 сэйвов

«Айлендерс» на выезде проиграли «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. Команда из Нью-Йорка потерпела шестое поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

«Детройт» набрал 78 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 10-й строчке — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Айлендерс» — 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Голы: Фишер — 5 (Расмуссен, Зайдер), 31:15 — 1:0. Райлли — 5 (Маклин, Сизикас), 33:25 — 1:1. Копп — 11 (Фишер, Чиаро), 36:00 — 2:1. Ларкин — 27 (Дебринкэт), 38:08 — 3:1. Копп — 12 (Фишер, Расмуссен), 45:12 — 4:1. Кейн — 16 (Дебринкэт, Гостисбеер), 46:22 — 5:1. Пажо — 9 (бол., Пулок, Энгвалль), 49:34 — 5:2. Барзал — 21 (Пелек, Ли), 51:20 — 5:3. Ларкин — 28 (п.в., Раймонд), 56:15 — 6:3.

Вратари: Раймер — Сорокин (54:49 — 56:15).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (7+9+8) — 36 (9+9+18).

Наши: — - Романов (15.26/2/-3).

22 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 18 868 зрителей.