Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:59

«Баффало» по буллитам победил «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
7 апреля. &amp;quot;Детройт&amp;quot; - &amp;quot;Баффало&amp;quot; - 6:7 Б.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Баффало» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б. Победный буллит на счету форвара Алекса Така.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Баффало» — 6:7 Б (2:3, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Томпсон — 45 (Козенс, Пауэр), 4:35 — 0:1. Чарник — 3 (Берггрен, Уолман), 10:38 — 1:1. Ларкин — 32 (бол., Раймонд, Зайдер), 15:05 — 2:1. Йокихарью — 2 (Так, Миттельштадт), 17:10 — 2:2. Козенс — 30 (бол., Кребс, Пауэр), 19:08 — 2:3. Гиргенсонс — 10 (Окпосо, Пауэр), 21:33 — 2:4. Чейссон — 6 (бол., Ларкин, Раймонд), 36:04 — 3:4. Эдвинссон — 2, 36:52 — 4:4. Гринуэй — 6 (Миттельштадт, Йокихарью), 43:20 — 4:5. Козенс — 31 (Томпсон, Далин), 44:32 — 4:6. Берггрен — 15 (Лафф), 48:02 — 5:6. Перрон — 22 (Зайдер, Раймонд), 59:00 — 6:6.

Нереализованный буллит: Так (Б), 4:00.

Победный буллит: Так.

Вратари: Хуссо — Леви.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+14+8+2) — 36 (16+7+10+3).

Наши: — - Любушкин (11.17/0/-2).

7 апреля. Детройт. Little Caesars Arena. 19367 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Детройт Ред Уингз
Обсудить
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 31 бросок

«Флорида» крупно обыграла «Оттаву»