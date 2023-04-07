«Баффало» по буллитам победил «Детройт»

«Баффало» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б. Победный буллит на счету форвара Алекса Така.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Баффало» — 6:7 Б (2:3, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Томпсон — 45 (Козенс, Пауэр), 4:35 — 0:1. Чарник — 3 (Берггрен, Уолман), 10:38 — 1:1. Ларкин — 32 (бол., Раймонд, Зайдер), 15:05 — 2:1. Йокихарью — 2 (Так, Миттельштадт), 17:10 — 2:2. Козенс — 30 (бол., Кребс, Пауэр), 19:08 — 2:3. Гиргенсонс — 10 (Окпосо, Пауэр), 21:33 — 2:4. Чейссон — 6 (бол., Ларкин, Раймонд), 36:04 — 3:4. Эдвинссон — 2, 36:52 — 4:4. Гринуэй — 6 (Миттельштадт, Йокихарью), 43:20 — 4:5. Козенс — 31 (Томпсон, Далин), 44:32 — 4:6. Берггрен — 15 (Лафф), 48:02 — 5:6. Перрон — 22 (Зайдер, Раймонд), 59:00 — 6:6.

Нереализованный буллит: Так (Б), 4:00.

Победный буллит: Так.

Вратари: Хуссо — Леви.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+14+8+2) — 36 (16+7+10+3).

Наши: — - Любушкин (11.17/0/-2).

7 апреля. Детройт. Little Caesars Arena. 19367 зрителей.