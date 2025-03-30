«Бостон» уступил «Детройту» и продлил серию поражений до восьми матчей

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Детройту» со счетом 1:2.

В составе «Брюинз» отличился Морган Гики, у «Ред Уингз» шайбы забросили Марко Каспер и Лукас Реймонд.

«Бостон» потерпел восьмое поражение подряд и с 69 очками расположился на 13-м месте в Восточной конференции. «Детройт» с 74 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Каспер — 14, 5:37 — 1:0. Раймонд — 26 (бол., Зайдер, Кейн), 20:53 — 2:0. Гики — 27 (бол., Пастрняк, Лорей), 22:12 — 2:1.

Вратари: Тэлбот — Суэймен (58:06).

Штраф: 22 — 16.

Броски: 22 (9+7+6) — 21 (9+8+4).

Наши: Тарасенко (14.29/0/0) — Задоров (23.09/4/0), Хуснутдинов (12.23/0/0).

30 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.